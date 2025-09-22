Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Herbstfeste in Lauterbach: Kartoffelernte und Drachenfestival für die ganze Familie

Ein Spektakel für die ganze Familie: das Kartoffelroden wie anno dazumal.
Ein Spektakel für die ganze Familie: das Kartoffelroden wie anno dazumal. Bild: R. Wagner
Ein Spektakel für die ganze Familie: das Kartoffelroden wie anno dazumal.
Ein Spektakel für die ganze Familie: das Kartoffelroden wie anno dazumal. Bild: R. Wagner
Werdau
Herbstfeste in Lauterbach: Kartoffelernte und Drachenfestival für die ganze Familie
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaltblutpferde, Bastelspaß und Zielspritzen: In Lauterbach gibt es am Sonnabend für Kinder und Familien viel zu entdecken und auszuprobieren.

Ein Dorf, zwei Feste: In Lauterbach wird es am Sonnabend lebendig. Bereits ab 10 Uhr beginnt auf dem Bauernhof Herziger das Kartoffelroden mit den beiden Kaltblutpferden Helena und Ecco. Wer mag, kann die geernteten Sorten Milva, Laura, Jule, Nixe oder Belana vor Ort erwerben. Für Kinder gibt es Reitangebote, Rätselspiele und ein Quiz. Sollte es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
11.08.2025
2 min.
MDR berichtet über Pflegefamilie und Läuferpaar aus Westsachsen
Pflegemutter Rosi Fischer aus Lauterbach (rechts) im Gespräch mit Gerald Gerber vom MDR.
Rosi und Peter Fischer aus Lauterbach schildern den Alltag mit 47 Pflegekindern. Gisela und Winfried Horn aus Werdau berichten über ihre Leidenschaft fürs Laufen.
Roland Wagner
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
23.05.2025
3 min.
Lauterbacher Landwirt setzt auf alte Technik und Pferdestärken
Matthias Herziger und seine Lebensgefährtin beim Legen der Saatkartoffeln.
Matthias Herziger bestellt seinen Kartoffelacker mit Pferden. Und auch beim Holzrücken schwört er auf seine Deutschen Kaltblüter.
Roland Wagner
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
Mehr Artikel