Herbstfeste in Lauterbach: Kartoffelernte und Drachenfestival für die ganze Familie

Kaltblutpferde, Bastelspaß und Zielspritzen: In Lauterbach gibt es am Sonnabend für Kinder und Familien viel zu entdecken und auszuprobieren.
Ein Dorf, zwei Feste: In Lauterbach wird es am Sonnabend lebendig. Bereits ab 10 Uhr beginnt auf dem Bauernhof Herziger das Kartoffelroden mit den beiden Kaltblutpferden Helena und Ecco. Wer mag, kann die geernteten Sorten Milva, Laura, Jule, Nixe oder Belana vor Ort erwerben. Für Kinder gibt es Reitangebote, Rätselspiele und ein Quiz. Sollte es...
