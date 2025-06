In den Sommerferien rücken Handwerker in zwei Werdauer Schulen an

Die Leubnitzer Einrichtung bekommt eine neue Außentreppe. In der Umweltgrundschule werden Fußböden saniert.

Kaum sind die Schülerinnen und Schüler in ihre großen Sommerferien verschwunden, rücken in zwei Schulen von Werdau die Handwerker an. Der Technische Ausschuss des Stadtrates hat in dieser Woche einstimmig zwei Baumaßnahmen in den Bildungseinrichtungen beschlossen. So bekommt die Grundschule in Leubnitz eine neue Außentreppe. „Sie hat lose...