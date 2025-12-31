In Haus in Fraureuth eingebrochen und E-Bike gestohlen

Das teure Zweirad war mit einem Schloss an einer Treppe gesichert. Den Kinderfahrradhänger nahmen die Diebe auch mit.

Bei einem Einbruch in ein Haus im Fraureuther Ortsteil Ruppertsgrün haben unbekannte Täter zwischen vergangenem Donnerstag und Dienstag ein graues E-Bike der Marke Cube Reaction Hybrid mit einem dazugehörigen Kinderfahrradanhänger gestohlen. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Silvestertag mitteilte, war das Fahrrad mit einem Vorhängeschloss...