In Steinpleis haben es Diebe auf Erdbeeren und Alkohol abgesehen

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam in einen Verkaufsstand an einem Feldweg nahe der Stiftstraße ein.

Die Werdauer Polizei ist auf der Suche nach Erdbeerdieben. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag mitteilte, hatten es unbekannte Täter im Ortsteil Steinpleis auf Erdbeeren und Alkohol abgesehen. Die Diebe drangen im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 22.45 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.15 Uhr, gewaltsam in einen Verkaufsstand an einem