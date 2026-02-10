Industrie statt Stillstand: Crimmitschau treibt Großprojekt an der A 4 voran

Oberbürgermeister André Raphael hält an den Plänen für einen neuen Industriepark nahe dem Ortsteil Gablenz fest. Gespräche mit Grundstücksbesitzern laufen.

Die Stadt Crimmitschau hält Kurs auf Industrie. Oberbürgermeister André Raphael (CDU) hat während seiner Neujahrsansprache bekräftigt, dass der geplante Industriepark südlich der Autobahn 4 und westlich der B 93 weiterverfolgt wird. Das neue Gewerbegebiet soll auf Flächen der Stadt Crimmitschau und Gemeinde Dennheritz entstehen und sich...