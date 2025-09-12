Industriekultur trifft Jubiläum: Am Denkmaltag gibt es Führungen durch die Tuchfabrik und die Gräfenmühle

Musik und Jubiläum in Westsachsen: Crimmitschau lockt mit Bigband-Sound ins Textilmuseum, Neukirchen mit 300 Jahren Gräfenmühle.

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag locken in Crimmitschau und Neukirchen gleich zwei besondere Orte mit bunten Programmen: Im Crimmitschauer Textilmuseum an der Leipziger Straße beginnen 12 und 14 Uhr Führungen durch die ehemalige Tuchfabrik. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich, die Kosten betragen fünf Euro pro Person....