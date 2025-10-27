Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Andreas Seidel
Werdau
Influencern wird in Werdau hinters Smartphone geschaut
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Viele Jugendliche haben Vorbilder in den Sozialen Medien. Die positiven wie kritischen Auswirkungen werden im King-Zentrum beleuchtet.

Werdau.

Das Phänomen Influencer ist am Dienstagabend ab 18 Uhr Thema im Werdauer King-Zentrum. Die Medienpädagogin Judith Schulz will in einem Vortrag zeigen, wo der Reiz der Idole jugendlicher Medienwelten liegt. Influencer sind den Veranstaltern des Medienkompetenzprojekts Mekomobil zufolge aus dem Alltag Jugendlicher kaum noch wegzudenken. Sie eiferten Influencern nach, übernehmen Sprache, Stil und Werte. Oft entsteht dabei eine einseitige emotionale Bindung: eine sogenannte parasoziale Beziehung. Neben positiven Aspekten wie Inspiration oder Zugehörigkeitsgefühl wird Schulz auch kritische Punkte ansprechen und die Schattenseiten des Influencer-Daseins beleuchten. Der Eintritt ist frei. (kru) Symbolfoto: Andreas Seidel/Archiv

