Regionale Nachrichten und News
  • Interessenverband Koberbachtalsperre Werdau vor dem Aus: „Wenn jeder vor sich hin krämert, wird es nichts“

Die Koberbachtalsperre ist ein Ausflugsort, der mehr Besucher verdient.
Bild: André Kleber
Die Koberbachtalsperre ist ein Ausflugsort, der mehr Besucher verdient.
Die Koberbachtalsperre ist ein Ausflugsort, der mehr Besucher verdient. Bild: André Kleber
Werdau
Interessenverband Koberbachtalsperre Werdau vor dem Aus: „Wenn jeder vor sich hin krämert, wird es nichts“
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Mitglieder des Vereinsvorstandes stellen sich nicht zur Wiederwahl. Neue Bewerber sind bis jetzt nicht gefunden.

Der Interessenverband Koberbachtalsperre steht vor dem Aus. 2008 gegründet, um den Tourismus in dem Naherholungsgebiet voranzubringen, droht jetzt das Ende. Zur Jahreshauptversammlung am 21. Oktober gibt es nur einen Tagesordnungspunkt: die Auflösung des Vereins, der um die 15 Mitglieder hat. Ronny Enke, Andreas Osse und Steffen Gruna, die den...
