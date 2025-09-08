Interessenverband Koberbachtalsperre Werdau vor dem Aus: „Wenn jeder vor sich hin krämert, wird es nichts“

Werdau
Drei Mitglieder des Vereinsvorstandes stellen sich nicht zur Wiederwahl. Neue Bewerber sind bis jetzt nicht gefunden.
Der Interessenverband Koberbachtalsperre steht vor dem Aus. 2008 gegründet, um den Tourismus in dem Naherholungsgebiet voranzubringen, droht jetzt das Ende. Zur Jahreshauptversammlung am 21. Oktober gibt es nur einen Tagesordnungspunkt: die Auflösung des Vereins, der um die 15 Mitglieder hat. Ronny Enke, Andreas Osse und Steffen Gruna, die den...
