Jet schraubt an der Zukunft: Werdauer Tankstelle schließt demnächst kurzzeitig

Werdau
Die Modernisierung läuft auf Hochtouren: Aus einem klassischen Tankstellen-Standort wird ein Treffpunkt mit frischem Look. Wer hier einkauft, soll sich wie in einem kleinen Supermarkt fühlen.
Ein Bauzaun, ein Container – und das Versprechen: Es wird besser als zuvor. Die Jet-Tankstelle an der Uferstraße in Werdau wird umfassend modernisiert – sichtbar, hörbar, spürbar. Seit Tagen geben sich Handwerker unterschiedlichster Gewerke die Klinke in die Hand. Nun steht der nächste Schritt bevor: Vom 22. bis 25. September bleibt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.