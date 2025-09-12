Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Jet schraubt an der Zukunft: Werdauer Tankstelle schließt demnächst kurzzeitig

Die Tankstelle an der Uferstraße in Werdau wird noch bis Anfang Oktober schick gemacht.
Die Tankstelle an der Uferstraße in Werdau wird noch bis Anfang Oktober schick gemacht.
Die Tankstelle an der Uferstraße in Werdau wird noch bis Anfang Oktober schick gemacht.
Die Tankstelle an der Uferstraße in Werdau wird noch bis Anfang Oktober schick gemacht.
Werdau
Jet schraubt an der Zukunft: Werdauer Tankstelle schließt demnächst kurzzeitig
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Modernisierung läuft auf Hochtouren: Aus einem klassischen Tankstellen-Standort wird ein Treffpunkt mit frischem Look. Wer hier einkauft, soll sich wie in einem kleinen Supermarkt fühlen.

Ein Bauzaun, ein Container – und das Versprechen: Es wird besser als zuvor. Die Jet-Tankstelle an der Uferstraße in Werdau wird umfassend modernisiert – sichtbar, hörbar, spürbar. Seit Tagen geben sich Handwerker unterschiedlichster Gewerke die Klinke in die Hand. Nun steht der nächste Schritt bevor: Vom 22. bis 25. September bleibt der...
