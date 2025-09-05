Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Junger Schwimmmeister aus Westsachsen: „Ich hätte mir viel mehr heiße Tage gewünscht“

Das Heute-Geschlossen-Schild hat Florian Zeitz für seinen Geschmack zu oft wegen schlechten Wetters am Eingang des Waldbades Fraureuth aufhängen müssen.
Das Heute-Geschlossen-Schild hat Florian Zeitz für seinen Geschmack zu oft wegen schlechten Wetters am Eingang des Waldbades Fraureuth aufhängen müssen.
Werdau
Junger Schwimmmeister aus Westsachsen: „Ich hätte mir viel mehr heiße Tage gewünscht“
Redakteur
Von Annegret Riedel
Der 24-jährige Florian Zeitz blickt auf eine durchwachsene erste Saison im Waldbad Fraureuth zurück. Doch eine Entscheidung hat der Leubnitzer für sich schon getroffen.

Der Himmel ist dunkel über dem Waldbad in Fraureuth. Es regnet leicht. 19 Grad Wassertemperatur - 20 Grad Luft: Es sind nicht die aktuellen Werte für diesen Freitagvormittag, die am Kassenhäusel angeschrieben sind. Schwimmmeister Florian Zeitz baut trotzdem auf abgehärtete Stammgäste, die dem Bad vielleicht einen Besuch abstatten. „Bis...
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
10:24 Uhr
2 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Er bekam Ausgang und tauchte dann ab. Nun ist die Flucht des Amokläufers von Ansbach aus der Psychiatrie beendet. Die Polizei nahm den 34-Jährigen fest.
28.08.2025
3 min.
Letztes Freibad-Wochenende in Crimmitschau und Mannichswalde: „Die Besucherzahlen liegen weit hinter den Vorjahren zurück“
Blick auf das Erlebnisbad im Ortsteil Mannichswalde, das auch viele Thüringer besuchen.
Rund 20.000 Gäste pro Bad – mehr war in diesem Sommer nicht drin. Während andernorts schon abgebaut wird, lässt Fraureuth das Wasser noch eine Weile stehen.
Jochen Walther
18.08.2025
4 min.
Quarkkeulchen, Hotdog-Klassiker und Wundertüten - was Freibad-Imbisse in Westsachsen alles anbieten
Pommes und Currywurst gehen zwar immer: Aber Uwe Schmidt und sein Team halten im Freibad Leubnitz auch Fisch, Apfelstrudel und verschiedene Kaffee-Kreationen bereit.
Pommes und Currywurst sind zwar die Renner an den Kiosken in den hiesigen Bädern. Doch die Betreiber haben noch wesentlich mehr in petto als diese Klassiker.
Annegret Riedel
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
