Junger Schwimmmeister aus Westsachsen: „Ich hätte mir viel mehr heiße Tage gewünscht“

Werdau
Der 24-jährige Florian Zeitz blickt auf eine durchwachsene erste Saison im Waldbad Fraureuth zurück. Doch eine Entscheidung hat der Leubnitzer für sich schon getroffen.
Der Himmel ist dunkel über dem Waldbad in Fraureuth. Es regnet leicht. 19 Grad Wassertemperatur - 20 Grad Luft: Es sind nicht die aktuellen Werte für diesen Freitagvormittag, die am Kassenhäusel angeschrieben sind. Schwimmmeister Florian Zeitz baut trotzdem auf abgehärtete Stammgäste, die dem Bad vielleicht einen Besuch abstatten. „Bis...
