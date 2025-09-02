Junges Gesangs-Talent aus Fraureuth schafft Gänsehautmomente in Zwickau

Der Fraureuther Franz Uhlig stand auf der Bühne bei „Classics unter Sternen“ und genoss den Applaus des Publikums. Einen besonderen Wettbewerb konnte er jetzt gewinnen.

Mit seiner Stimme berührte und begeisterte Franz Uhlig aus Fraureuth das Publikum gleichermaßen. Als er bei „Classics unter Sternen“ am Samstag auf dem Hauptmarkt in Zwickau „Hast du nur ein Wort zu sagen, nur ein’ Gedanken, dann lass es Liebe sein …“ von Rosenstolz anstimmte, wurde es emotional. Auf den beiden großen Bildschirmen...