Kakao und Klöppelkunst: Weihnachtszauber in der Werdauer Tuchfabrik

Die Mitglieder des Vereins Kulturinsel Werdau laden für Freitag in das Galeriegebäude des Traditionsbauwerks ein und freuen sich auf Weihnachtsmarkt-Besucher.

Weihnachtlich wird es am 12. Dezember im Galeriegebäude der Werdauer Tuchfabrik in der August-Bebel-Straße 89. Die Mitglieder des Vereins „Kulturinsel“ laden für 16 Uhr in die Hutzenstube mit Kunsthandwerkern ein. Ab 19.30 Uhr spielt mit Troopy Live, der „Neil Young des Ostens“ Songs aus der Flower-Power-Generation. Der Werdauer...