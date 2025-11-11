Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kalenderverkauf für Igel: Wie die „Stachelnasen“ in Westsachsen Spenden sammeln

Kristin Trodler vom Verein „Stachelnasen Zwickauer Land“ mit dem Kalender.
Kristin Trodler vom Verein „Stachelnasen Zwickauer Land“ mit dem Kalender. Bild: André Kleber
Kristin Trodler vom Verein „Stachelnasen Zwickauer Land“ mit dem Kalender.
Kristin Trodler vom Verein „Stachelnasen Zwickauer Land“ mit dem Kalender. Bild: André Kleber
Werdau
Kalenderverkauf für Igel: Wie die „Stachelnasen“ in Westsachsen Spenden sammeln
Von André Kleber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 620 verletzte Igel wurden dieses Jahr bereits aufgenommen. Um die Kosten für deren Betreuung zu decken, lassen sich die Helfer einiges einfallen.

Die Tage werden kürzer und damit gefährlicher für Igel. Die Folgen bekommen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Vereins „Stachelnasen Zwickauer Land“ zu spüren. Dieses Jahr wurden schon mehr als 620 verletzte und kranke Igel aufgenommen, sagt Vereinsmitglied Kristin Trodler. Im gesamten Jahr 2023 waren es 479, voriges Jahr 746...
