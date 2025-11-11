Kalenderverkauf für Igel: Wie die „Stachelnasen“ in Westsachsen Spenden sammeln

Werdau
Mehr als 620 verletzte Igel wurden dieses Jahr bereits aufgenommen. Um die Kosten für deren Betreuung zu decken, lassen sich die Helfer einiges einfallen.
Die Tage werden kürzer und damit gefährlicher für Igel. Die Folgen bekommen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Vereins „Stachelnasen Zwickauer Land“ zu spüren. Dieses Jahr wurden schon mehr als 620 verletzte und kranke Igel aufgenommen, sagt Vereinsmitglied Kristin Trodler. Im gesamten Jahr 2023 waren es 479, voriges Jahr 746...
