Karussell, Reiten und mehr: Kinderattraktionen beim Dorffest in Lauterbach sind kostenlos

Am 14. Juni feiert das gesamte Dorf wieder im Schlossgarten von Familie Lämmle das traditionelle Fest. Auch die Bosenhof-Kita-Kinder sind dabei.

So langsam macht sich bei den Mädchen und Jungen des Kindergartens „Bosenhof“ Lampenfieber breit. Sie haben am Nachmittag des 14. Juni ihren großen Auftritt beim Dorf- und Kinderfest im Schlosspark der Familie Lämmle in Lauterbach. „Wir haben fleißig geübt“, sagt die stellvertretende Leiterin der Kita, Melanie Krüger. Auch das...