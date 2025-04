Kein Aprilscherz: Mediziner-Ehepaar übergibt nach mehr als 30 Jahren seine Hausarztpraxis in Werdau an einen Nachfolger

Sigune und Heiner Fritzsch verabschieden sich in den Ruhestand. Walid Mohammad übernimmt die Praxis am Markt. Der Mediziner kommt aus Syrien und hat am HBK in Zwickau gearbeitet.

Ein volles Wartezimmer und immer wieder Patienten, die sich am Freitag mit Blumen und lieben Worten verabschieden wollen. Buchstäblich bis zur letzten Minute arbeiten Sigune und Heiner Fritzsch in ihrer Hausarztpraxis am Werdauer Markt. Nach 34 Jahren in der Pleißestadt geht das Arztehepaar am 1. April endgültig in den Ruhestand. "Noch haben... Ein volles Wartezimmer und immer wieder Patienten, die sich am Freitag mit Blumen und lieben Worten verabschieden wollen. Buchstäblich bis zur letzten Minute arbeiten Sigune und Heiner Fritzsch in ihrer Hausarztpraxis am Werdauer Markt. Nach 34 Jahren in der Pleißestadt geht das Arztehepaar am 1. April endgültig in den Ruhestand. "Noch haben...