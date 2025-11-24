Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kein Bock auf Büro: Schüler erkunden Alternativen bei Berufsmesse in Werdau

Die Jubiläumsausgabe fand in der Turnhalle des Werdauer Gymnasiums statt.
Die Jubiläumsausgabe fand in der Turnhalle des Werdauer Gymnasiums statt. Bild: Ralph Köhler
Die Jubiläumsausgabe fand in der Turnhalle des Werdauer Gymnasiums statt.
Die Jubiläumsausgabe fand in der Turnhalle des Werdauer Gymnasiums statt. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Kein Bock auf Büro: Schüler erkunden Alternativen bei Berufsmesse in Werdau
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

10. Berufsinfotag im Gymnasium: Schüler fragten so gezielt wie nie. In zwei Jahren soll sogar ein Handwerkermarkt auf dem Schulhof dazukommen.

Die Stände reihten sich dicht an dicht, dazwischen Schüler, Eltern, Infoflyer und Gespräche: In der Turnhalle des Werdauer Gymnasiums herrschte am Samstag reges Treiben. Beim 10. Tag der Studien- und Berufsorientierung war das Interesse so groß wie nie – und die Fragen der Jugendlichen konkreter. Charlotte Brauer, 16, stand am Stand der...
