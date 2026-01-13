Kinderhaus „Sterntaler“: Kleinste Kita in Crimmitschau bildet Krippen-Krabbelgruppe

Werdau
Eltern können ihre Kleinkinder auf dem Weg in den Kinderhausalltag begleiten, so die Idee. Wie das aussehen soll.
Das Kinderhaus „Sterntaler“ in Crimmitschau setzt die Aktion Krippen-Krabbelgruppe nun fort. Eltern können zusammen mit ihren Kleinkindern den Krippenalltag vor dem offiziellen Start kennenlernen. Die Treffen beginnen am 15. Januar, 12. Februar, 12. März, , 16. April, 14. Mai und 11. Juni jeweils um 15.30 Uhr, Lindenstraße 8. Zu den...
