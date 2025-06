Klangvolle Momente: Werdau erlebt zwei besondere Konzerte

Die Dresdner Kapellknaben gastieren zu Pfingsten in der St.-Bonifatius-Kirche, das Collegium Musicum lädt später zum Konzert in die Marienkirche.

Zwei besondere Konzerte können die Werdauer und die Gäste der Stadt in diesem Monat erleben. Am Pfingstmontag sind die Dresdner Kapellknaben in der St.-Bonifatius-Kirche an der Holzstraße zu Gast. Ab 16 Uhr wird es ein A-cappella-Konzert mit Werken aus mehreren Jahrhunderten Musikgeschichte geben. Zwei Wochen später, 22. Juni, spielt das...