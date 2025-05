Kleintierzüchter alarmiert: Angst vor wildernden Füchsen in Lauterbach

Züchter in dem Neukirchener Ortsteil kämpfen gegen Füchse. Hohe Zäune und Stromnetze reichen nicht aus. Die Verluste sind hoch. Der Ruf nach intensiverer Bejagung wird laut.

Füchse treiben seit Wochen in Lauterbach ihr Unwesen. Am helllichten Tag schleichen sich die Tiere auf Privatgrundstücke mitten im Dorf und meucheln Hühner und Enten. Die Kleintierzüchter des Neukirchener Ortsteils leben in Angst. „Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss meine Hühner mit einem 1,50 Meter hohen Maschendrahtzaun...