Königswalder putzen zusammen ihr Dorf

Bei der Aktion am 26. April sollen „Dreckecken“ in der Gemeinde beseitigt werden.

Den „Dreckecken“ wollen die Königswalder am 26. April zum Frühjahrsputz in dem Werdauer Ortsteil zu Leibe rücken. „Der Einsatz für unsere Dorf lohnt sich immer. Wir kümmern uns um die Stellen, die vernachlässigt werden“, sagt Ortsvorsteher Bernd Gerber (Freie Wähler). Unter anderem soll rund um das Denkmal an der Feuerwehr und am...