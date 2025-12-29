Kollision auf der A 4 bei Crimmitschau: 10.000 Euro Schaden

Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Auto gegen eine Warnbake im Baustellenbereich der Autobahn.

Crimmitschau. Eine Kollision hat ein 25-Jähriger am Sonntagmorgen auf der Autobahn 4 in Richtung Erfurt in Höhe des Crimmitschauer Ortsteiles Frankenhausen verursacht. Der Mann war gegen 6.30 Uhr mit seinem Auto dort unterwegs. Wenige Hundert Meter nach der Anschlussstelle Meerane ist er am Beginn einer Baustelle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw kollidierte mit einer Warnbake.

Der Mann konnte sein Fahrzeug wenig später zum Stehen bringen, sagte Enrico Liebold, Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. Eine Weiterfahrt war allerdings nicht möglich. Der Abschleppdienst musste anrücken, um das Auto zu bergen. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 10.000 Euro. (rdl)