Regionale Nachrichten und News
  • Kommentar zu Turnhallen-Rettern Steinpleis: Enthusiasmus allein repariert kein Dach

Die Steinpleiser wollen die Sanierung der Turnhalle weiter vorantreiben. Doch ohne Förderung funktioniert das nicht.
Die Steinpleiser wollen die Sanierung der Turnhalle weiter vorantreiben. Doch ohne Förderung funktioniert das nicht. Bild: Köhler
Die Steinpleiser wollen die Sanierung der Turnhalle weiter vorantreiben. Doch ohne Förderung funktioniert das nicht.
Die Steinpleiser wollen die Sanierung der Turnhalle weiter vorantreiben. Doch ohne Förderung funktioniert das nicht. Bild: Köhler
Meinung
Werdau
Kommentar zu Turnhallen-Rettern Steinpleis: Enthusiasmus allein repariert kein Dach
Redakteur
Von Annegret Riedel
Auch wenn viele Vereine Eigeninitiative zeigen und Gelder für Projekte sammeln, muss das Ehrenamt finanziell besser unterstützt werden. Sonst scheitern lokale Projekte.

Vor Jahren lachten viele über den Steinpleiser Förderverein. Sie zweifelten daran, dass die Turnhalle im Dorf zu retten war. Der Abriss stand fest. Ein Wohnstandort war geplant. Die Steinpleiser gaben nicht auf. Sie legten selbst Hand an, schufen ein starkes Netzwerk aus Helfern und Unterstützern. Sie investierten Freizeit und eigenes Geld in...
