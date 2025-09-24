Kommentar zum geplanten Bau einer Zweifeldsporthalle in Crimmitschau: Die Stadt steckt im Haushaltsdilemma – Rotstift oder Zukunftsprojekt

Werdau
Eine Sporthalle soll entstehen, ein Jugendclub schließt: Hier zeigt sich, wie schwer es ist, mit knappen Mitteln gerecht zu wirtschaften. Fördergeld muss mühsam eingeworben werden.
Keine Frage: Der geplante Bau der Zweifeldsporthalle in Crimmitschau ist eine notwendige Investition – trotz der nicht üppig gefüllten Kassen. Der Schulsport braucht moderne Bedingungen, nicht marode Hallen. Doch der Blick auf die jüngst angekündigte Schließung des Jugendclubs „Alte Feuerwehr“ zeigt: Jede Entscheidung hat ihren Preis....
