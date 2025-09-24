Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Kommentar zum geplanten Bau einer Zweifeldsporthalle in Crimmitschau: Die Stadt steckt im Haushaltsdilemma – Rotstift oder Zukunftsprojekt

Die Sporthalle im Haus der Vereine ist sanierungsbedürftig – daher wird nun der Ersatzneubau auf den Weg gebracht.
Die Sporthalle im Haus der Vereine ist sanierungsbedürftig – daher wird nun der Ersatzneubau auf den Weg gebracht. Bild: R. Wolf
Die Sporthalle im Haus der Vereine ist sanierungsbedürftig – daher wird nun der Ersatzneubau auf den Weg gebracht.
Die Sporthalle im Haus der Vereine ist sanierungsbedürftig – daher wird nun der Ersatzneubau auf den Weg gebracht. Bild: R. Wolf
Meinung
Werdau
Kommentar zum geplanten Bau einer Zweifeldsporthalle in Crimmitschau: Die Stadt steckt im Haushaltsdilemma – Rotstift oder Zukunftsprojekt
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Sporthalle soll entstehen, ein Jugendclub schließt: Hier zeigt sich, wie schwer es ist, mit knappen Mitteln gerecht zu wirtschaften. Fördergeld muss mühsam eingeworben werden.

Keine Frage: Der geplante Bau der Zweifeldsporthalle in Crimmitschau ist eine notwendige Investition – trotz der nicht üppig gefüllten Kassen. Der Schulsport braucht moderne Bedingungen, nicht marode Hallen. Doch der Blick auf die jüngst angekündigte Schließung des Jugendclubs „Alte Feuerwehr“ zeigt: Jede Entscheidung hat ihren Preis....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
Von Jochen Walther
2 min.
16.09.2025
2 min.
Kommentar zum Aus des Jugendclubs „Alte Feuerwehr“ in Crimmitschau: Kein Ersatz für ein lebendiges Netz aus Beziehungen in Sicht
Meinung
Redakteur
Am 31. Dezember dieses Jahres gehen die Lichter im Crimmitschauer Jugendclub „Alte Feuerwehr“ für immer aus.
Der Trägerverein hat nach Jahren des Kämpfens kapituliert – nicht aus Überzeugung, sondern aus Erschöpfung. Die Schließung ist keine Entscheidung, sondern vielmehr eine letzte Konsequenz.
Jochen Walther
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
13:13 Uhr
4 min.
Trotz Sparzwangs: Crimmitschau bringt Millionenprojekt auf den Weg
Blick in die Sporthalle im Haus der Vereine, die sanierungsbedürftig und für den Spielbetrieb der Handballerinnen ungeeignet ist. Deshalb will die Stadt einen Ersatzneubau.
Während junge Leute bald ihren Treffpunkt verlieren, plant die Stadt eine neue Zweifeldsporthalle. Die Kommune steht zwischen Erwartungen, Pflichtaufgaben und fast leerer Kasse.
Jochen Walther
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel