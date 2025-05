Kommentar zum Stadionstreit in Crimmitschau: Das war unnötig

Nach den Entscheidung des Stadtrates am Donnerstagabend gibt es Planungssicherheit - für Stadt und Eispiraten. Das wäre bereits viel früher möglich gewesen. Was schief gelaufen ist, kommentiert Reporter Holger Frenzel.

Im Streit um den Stadionnutzungsvertrag und allem, was dazu gehört, bietet sich ein Vergleich mit einer Eishockey-Partie an. Sie läuft in der entscheidenden Phase der Saison so lange, bis ein „goldener Treffer“ fällt und ein Sieger feststeht. In der Saison 2024/25 dauerte ein Spiel im Kunsteisstadion im Sahnpark auch schon mal 103 statt 60...