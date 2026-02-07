Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?

Werdau
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Mieter zahlen pünktlich und müssen trotzdem bangen, ob Heizung, Wasser und Hausverwaltung funktionieren. Wie kann so etwas sein? Dass ein Vermieter mit über 1000 Wohnungen pleitegeht, obwohl die Einnahmen gesichert scheinen, ist ein Schlag ins Gesicht aller, die alles richtig machen. Während die Crimmitschauer Wohnungsgenossenschaft solide...
