Kommentar zur Mitgliederversammlung des ETC Crimmitschau: Neuem Vorstand fehlt es an Eishockey-Sachverstand

Nach dem personellen Neuanfang droht ein Problem. Ex-Eispiraten wie Torsten Heine oder André Schietzold hätten dem Vorstand gut zu Gesicht gestanden. Warum, erklärt Redakteur Holger Frenzel.

Sponsoren, Talente und bestenfalls Kooperationspartner. Die Mitgliederversammlung am Mittwoch im Theater hat gezeigt, dass der ETC Crimmitschau – vor allem mit Blick auf die Eishockey-Abteilung – so einiges sucht. Und sich aktuell maximal als Stammverein eines drittklassigen Oberligisten statt eines etablierten Clubs aus der DEL 2...