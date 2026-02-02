Kommentar zur Zukunft des Crimmitschauer Sportparks: Das Vermächtnis von Heiko Schütze steht auf dem Spiel

Werdau
Ein Ort voller Bewegung steht still. Wer diesen Platz erhalten will, muss mehr tun als hoffen. Denn ohne Käufer, Idee und Einsatz wird hier bald mehr verschwinden als nur Sport.
Der Sportpark ist mehr als ein Gebäude. Er ist Treffpunkt, Trainingsstätte, Turnierort – und für viele ein Stück Zuhause. Generationenübergreifend verbindet er Menschen, zieht Sportler aus der Region an, beherbergt Landeskader und Wettkämpfe. Ein solcher Ort ist nicht ersetzbar. Der plötzliche Tod von Heiko Schütze hat eine schmerzliche...
