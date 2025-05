Konzert in Laurentiuskirche lässt Melodien aus Barock und Klassik erklingen

Musikbegeisterte können den Melodien alter Meister lauschen: Das Ensemble Amadeus veranstaltet ein Konzert in der Crimmitschauer Laurentiuskirche.

Crimmitschau.

Sonntag wird die Laurentiuskirche zur Bühne für barocke Meisterwerke. Wie Ensemble-Leiter Normann Kästner mitteilt, trägt das Konzert den Titel „Starke Stücke! Sinfonien und Konzerte von Meistern des 18. Jahrhunderts“ und führt durch ein Programm mit Werken von bekannten und weniger bekannten Komponisten des Barocks und der Klassik. Zur Aufführung gebracht werden unter anderem Stücke von J. B. Vanhal, G. P. Telemann, U. W. van Wassenaer und Johann Friedrich Fasch. Das Konzert findet am Sonntag, 11. Mai, um 17 Uhr in der Crimmitschauer Laurentiuskirche am Kirchplatz 3 statt. „Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird am Ausgang gebeten“, heißt es in der Mitteilung der Kirchgemeinde und dem Ensemble Amadeus. (nütz)