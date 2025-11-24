Kreativ gegen Langeweile in Neukirchen: Bastelgruppe bringt Farbe in den Alltag

Basteln, lachen, kreativ sein: Die Gruppe „Gemeinsam Kreativ“ trifft sich monatlich zum Werkeln und Austauschen – Neue Gesichter sind willkommen.

Langeweile ist bei der Gruppe „Gemeinsam Kreativ“ ein Fremdwort. Seit Anfang 2024 trifft man sich zum Basteln – immer am vierten Donnerstag im Monat. Geleitet wird die Gruppe von Katrin Beyer, die das Angebot beim Verein „Vielfalt für Bürger“ initiiert hat. Neben den Treffen in der Begegnungsstätte am Schiedelhof 3 ist man auch...