Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Krise, Kosten, Bürokratie: CDU-Politiker diskutiert in Werdau mit Gewerbetreibenden

Der Landtagsabgeordnete Jan Löffler diskutiert im Hotel „Friesen“ mit der lokalen Wirtschaft.
Der Landtagsabgeordnete Jan Löffler diskutiert im Hotel „Friesen“ mit der lokalen Wirtschaft. Bild: J. Walther
Der Landtagsabgeordnete Jan Löffler diskutiert im Hotel „Friesen“ mit der lokalen Wirtschaft.
Der Landtagsabgeordnete Jan Löffler diskutiert im Hotel „Friesen“ mit der lokalen Wirtschaft. Bild: J. Walther
Werdau
Krise, Kosten, Bürokratie: CDU-Politiker diskutiert in Werdau mit Gewerbetreibenden
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der öffentlichen Versammlung im Hotel „Friesen“ können Bürger und Unternehmer direkt mit dem Landtagsabgeordneten ins Gespräch kommen.

Wie geht es weiter mit dem Wirtschaftsstandort Werdau? Diese Frage steht im Zentrum der öffentlichen Gesprächsrunde, zu der der Werdauer Gewerbeverbund für Dienstag ins Hotel „Friesen“ einlädt. Zu Gast ist der CDU-Landtagsabgeordnete Jan Löffler, der sich während der Mitgliederversammlung den Fragen lokaler Unternehmer stellen will....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
19.09.2025
3 min.
Werdauer Firma Saxa-Syntape in der Krise: Ursache der finanziellen Schieflage noch im Dunkeln
Ein Bild aus besseren Zeiten: Chef Helmut Starlinger (r.) und Sebastian Dörsch.
Produktion, Aufträge, Liquidität – alles wird nun geprüft. Trotz offener Fragen halten die Beschäftigten offenbar zusammen. Die Hoffnung auf einen Neuanfang lebt.
Jochen Walther
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:54 Uhr
2 min.
Nagel: Goldreserven bleiben in den USA
Nagel und Finanzminister Lars Klingbeil sind gemeinsam in Washington.
Der Goldpreis steigt und steigt. Könnte das dem Bundeshaushalt helfen? Die Bundesbank meint: Unsere Barren bleiben, wo sie sind.
14:30 Uhr
3 min.
Ein Stück Stadtgeschichte bekommt Halt: Werdau startet Sanierungsprojekt auf Waldfriedhof
Die Kapelle, die 1906 errichtet wurde, zählt zu den schönsten in Sachsen.
Mit einer Förderung von 30.000 Euro beginnt die nächste Etappe zur Sicherung der Friedhofsmauer: Das historische Bauwerk wird restauriert – mit Blick auf den Denkmalschutz.
Jochen Walther
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
Mehr Artikel