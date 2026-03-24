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Die Mitglieder des „Freundeskreises Kunst“ treffen sich zu regelmäßig zu Workshops in Langenhessen.
Die Mitglieder des „Freundeskreises Kunst“ treffen sich zu regelmäßig zu Workshops in Langenhessen. Foto: Müller
Die Mitglieder des „Freundeskreises Kunst“ treffen sich zu regelmäßig zu Workshops in Langenhessen.
Die Mitglieder des „Freundeskreises Kunst“ treffen sich zu regelmäßig zu Workshops in Langenhessen. Foto: Müller
Werdau
Kunst im Frühling: Frühlingssalon 2026 öffnet neben dem Fischmarkt in Werdau
Redakteur
Von Annegret Riedel
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Im Ausstellungsraum Markt 34 präsentieren Kreative aus dem Landkreis Zwickau eine vielfältige Schau regionaler Kunst. Die Ausstellung lädt dazu ein, den Frühling als Inspirationsquelle neu zu entdecken.

„Was bleibt? Was kommt?“ – unter diesem Titel veranstaltet der „Freundeskreis Kunst“ (FKK) des Landkreises Zwickau seinen temporären „Frühlingssalon 2026“ im Ausstellungsraum Markt 34 in Werdau in Kooperation mit dem Fischmarkt Scheibner. Die Kabinettausstellung findet am 30. März von 16 bis 19 Uhr statt und wird in Anwesenheit...
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