Kunst trifft Handwerk: Interaktives Web-Event unter freiem Himmel in Crimmitschau

Zwei Künstler aus Sardinien sind am 14. Juni zu Gast in der Tuchfabrik Gebr. Pfau an der Leipziger Straße. Gemeinsam mit jungen Besuchern wollen sie an einem großen Wandteppich arbeiten.

Ein Mitmach-Event im Spinnen und Weben findet am 14. Juni in der Tuchfabrik Gebr. Pfau in Crimmitschau statt. Unter dem Titel „The Spinning Tree“ sind Interessierte eingeladen sich zwischen 14 und 17 Uhr an einem interaktiven Kunst- und Handwerksprojekt zu beteiligen. Marta Romani aus Italien und Karl Logge aus Australien – bekannt als in... Ein Mitmach-Event im Spinnen und Weben findet am 14. Juni in der Tuchfabrik Gebr. Pfau in Crimmitschau statt. Unter dem Titel „The Spinning Tree“ sind Interessierte eingeladen sich zwischen 14 und 17 Uhr an einem interaktiven Kunst- und Handwerksprojekt zu beteiligen. Marta Romani aus Italien und Karl Logge aus Australien – bekannt als in...