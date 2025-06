Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau bekommt Flex-Bande: Die besten Fotos von der Eispiraten-Baustelle

Die Eishockey-Sommerpause wird für den Umbau genutzt. Mittlerweile ist die alte Bande demontiert. Der Termin für die Anlieferung der neuen Bande steht fest.

Nach 30 Jahren hat die alte Bande im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau ausgedient. Helfer kümmerten sich in den letzten Wochen um die Demontage. Die Teile sollen an Sponsoren verkauft und wahrscheinlich unter Fans versteigert werden.