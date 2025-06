Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau: Teil der Eispiraten-Fanszene kritisiert Pläne zur Vermarktung der Namensrechte

Mit einem Plakat an der traditionsreichen Spielstätte und einem Statement in den sozialen Netzwerken wird der Protest zum Ausdruck gebracht. Warum Club-Geschäftsführer Jörg Buschmann in einer Zwickmühle steckt.

Nach dem gerade erst beigelegten Streit mit der Stadt zur Flex-Bande und zum Stadionnutzungsvertrag droht den Eispiraten Crimmitschau nun Ärger mit einem Teil der eigenen Fans. Als Auslöser gelten die Überlegungen zur Vermarktung der Namensrechte für das Kunsteisstadion im Sahnpark. Einnahmen, die sich so generieren lassen könnten, würden zu... Nach dem gerade erst beigelegten Streit mit der Stadt zur Flex-Bande und zum Stadionnutzungsvertrag droht den Eispiraten Crimmitschau nun Ärger mit einem Teil der eigenen Fans. Als Auslöser gelten die Überlegungen zur Vermarktung der Namensrechte für das Kunsteisstadion im Sahnpark. Einnahmen, die sich so generieren lassen könnten, würden zu...