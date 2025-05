Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau: Was Eispiraten und Stadt zu den Namensrechten vereinbaren

Im Entwurf des Stadionnutzungsvertrag taucht bereits ein Vorschlag zur Verteilung von möglichen Einnahmen auf. Warum der Passus für Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann von großer Bedeutung ist.

Im Stadionmietvertrag, über den die Stadträte in Crimmitschau am Donnerstagabend entscheiden sollen, werden auch Regelungen für die Vermarktungsrechte durch die Eispiraten Crimmitschau festgelegt – teilweise in bewährter Form und teilweise mit neuen Ansätzen.