Kunstkreis mit Geschichte: Traditionsreicher Mal- und Zeichenzirkel „Johannes Feige“ stellt erstmals im Crimmitschauer Theater aus

Werdau
Glauchauer Kunstgruppe zeigt eine Auswahl ihres Schaffens. Neben individuellen Arbeiten ist auch ein Gemeinschaftswerk zu sehen.
Kunstkreis mit Geschichte: Der traditionsreiche Glauchauer Mal- und Zeichenzirkel „Johannes Feige“ stellt erstmals im Crimmitschauer Theater aus. Die Ausstellung „Kreativität in Farbe 2025“ wird am Mittwoch, 12. November, eröffnet. Die Vorbereitungen laufen, die Bilder hängen: In der Kleinen Galerie zeigen zehn Künstler aus Glauchau...
