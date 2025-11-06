Kunstkreis mit Geschichte: Traditionsreicher Mal- und Zeichenzirkel „Johannes Feige“ stellt erstmals im Crimmitschauer Theater aus

Glauchauer Kunstgruppe zeigt eine Auswahl ihres Schaffens. Neben individuellen Arbeiten ist auch ein Gemeinschaftswerk zu sehen.

Kunstkreis mit Geschichte: Der traditionsreiche Glauchauer Mal- und Zeichenzirkel „Johannes Feige“ stellt erstmals im Crimmitschauer Theater aus. Die Ausstellung „Kreativität in Farbe 2025“ wird am Mittwoch, 12. November, eröffnet. Die Vorbereitungen laufen, die Bilder hängen: In der Kleinen Galerie zeigen zehn Künstler aus Glauchau... Kunstkreis mit Geschichte: Der traditionsreiche Glauchauer Mal- und Zeichenzirkel „Johannes Feige“ stellt erstmals im Crimmitschauer Theater aus. Die Ausstellung „Kreativität in Farbe 2025“ wird am Mittwoch, 12. November, eröffnet. Die Vorbereitungen laufen, die Bilder hängen: In der Kleinen Galerie zeigen zehn Künstler aus Glauchau...