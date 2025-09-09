Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Künstler zeigen in Lauenhain einige ihrer Werke, die ausgestellt werden.
Die Künstler zeigen in Lauenhain einige ihrer Werke, die ausgestellt werden. Bild: Roland Wagner
Die Künstler zeigen in Lauenhain einige ihrer Werke, die ausgestellt werden.
Die Künstler zeigen in Lauenhain einige ihrer Werke, die ausgestellt werden. Bild: Roland Wagner
Werdau
Kunstwoche in Lauenhain: Gasthof wird zur Galerie
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zehn Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Werke im „Gasthof Lauenhain“: Vom 14. bis 21. September wird der Saal zur Galerie – mit Malerei, Keramik, Holzkunst und mehr bei freiem Eintritt.

Noch wird gehämmert, gerückt und arrangiert. Doch bald verwandelt sich der Saal des Lauenhainer Gasthofs in eine Galerie: Am 14. September beginnt die zweite Lauenhainer Kunstwoche, organisiert vom Verein „Paradiesbach 2020“. „Die Vorbereitung ist so gut wie abgeschlossen“, sagt Volker Weißmann, der die Fäden in der Hand hält....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
04.09.2025
2 min.
Koberbachpokal 2025: Wenn Angler nicht fischen, sondern zielen
Mitglieder des Crimmitschauer Anglervereins an der Koberbachtalsperre in Werdau.
Zielwerfen statt Petri Heil: Beim Casting-Turnier an der Langenbernsdorfer Grundschule zeigen Angler Präzision mit der Rute – ganz ohne Köder oder Fisch.
Roland Wagner
01.09.2025
3 min.
Dänkritzer Maßkrugschieben: Vom bayerischen Brett zur sächsischen Legende
Besucher des Nachbarschaftsfestes gaben beim Maßkrugschieben ihr Bestes.
Ein Brett, zwei Krüge, 52 Mitspieler – und 20 Jahre Schwung: Beim Dänkritzer Nachbarschaftsfest wurde das Maßkrugschieben zur Traditionsshow mit Humor, Präzision und Oldtimer-Ehrenrunde.
Roland Wagner
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel