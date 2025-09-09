Kunstwoche in Lauenhain: Gasthof wird zur Galerie

Werdau
Zehn Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Werke im „Gasthof Lauenhain“: Vom 14. bis 21. September wird der Saal zur Galerie – mit Malerei, Keramik, Holzkunst und mehr bei freiem Eintritt.
Noch wird gehämmert, gerückt und arrangiert. Doch bald verwandelt sich der Saal des Lauenhainer Gasthofs in eine Galerie: Am 14. September beginnt die zweite Lauenhainer Kunstwoche, organisiert vom Verein „Paradiesbach 2020“. „Die Vorbereitung ist so gut wie abgeschlossen“, sagt Volker Weißmann, der die Fäden in der Hand hält....
