Kurioser Fall in Werdau: Männer wollten 80 Dosen Hundefutter stehlen

Nächtlicher Hundefutterdiebstahl in Werdau: Zwei Verdächtige wurden mit über 80 Dosen ertappt.

Werdau.

In der Nacht zum Dienstag haben zwei Männer in Werdau Hundefutter im Wert von circa 150 Euro gestohlen. Wie die Pressesprecherin der Polizei Christina Friedrich mitteilte, bemerkte eine Anwohnerin Personen mit Taschenlampen im Keller eines Mehrfamilienhauses und verständigte die Polizei. Kurz darauf stellten Polizisten zwei Männer im Alter von 20 und 39 Jahren in der Nähe des Tatorts. Den Dieben ging es um Tierfutter: Einer von ihnen trug eine Tasche mit mehr als 80 Dosen Hundefutter, die vermutlich aus dem Keller gestohlen worden waren, den die beiden vermutlich zuvor gewaltsam geöffnet hatten. Das Diebesgut wurde der Besitzerin zurückgegeben. Die beiden Männer erhielten Anzeigen wegen Diebstahl. (nütz)