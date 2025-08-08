Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Landkreis Zwickau rät: Bitte nicht in der Koberbachtalsperre baden

Sieht idyllisch aus, aber das Landratsamt rät vom Baden in der Koberbachtalsperre ab.
Sieht idyllisch aus, aber das Landratsamt rät vom Baden in der Koberbachtalsperre ab. Bild: André Kleber
Sieht idyllisch aus, aber das Landratsamt rät vom Baden in der Koberbachtalsperre ab.
Sieht idyllisch aus, aber das Landratsamt rät vom Baden in der Koberbachtalsperre ab. Bild: André Kleber
Werdau
Landkreis Zwickau rät: Bitte nicht in der Koberbachtalsperre baden
Redakteur
Von Jana Klameth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wasseruntersuchungen haben gezeigt, dass sich Blau- und Grünalgen entwickeln. Warum sogar Tiere nicht mehr ins Wasser springen sollten.

Ganz schlechtes Timing: Jetzt, da sich der Sommer zurückmeldet, rät das Gesundheitsamt des Landkreises Zwickau dringend vom Baden in der Koberbachtalsperre ab. Die Landestalsperrenverwaltung hat am 7. August das Wasser untersucht und die Entwicklung von Blau- und Grünalgen festgestellt. Das Verschlucken von Blaualgen kann zu Übelkeit,...
