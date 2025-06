Langenhessen feiert drei Tage lang: Was die Ortsvorsteherin Besuchern empfiehlt

Auf dem Festplatz am Koberbachcentrum ist vieles für die Gäste vorbereitet. Unter anderem öffnet dort das „Kleinste Kino der Welt“.

Langenhessen ist am Wochenende in Feierlaune. Das Dorf holt ab Freitag die 750-Jahr-Feier nach, die wegen Corona ausfallen musste und feiert eben 755 Jahre Langenhessen. Rund um das Koberbachcentrum im Werdauer Ortsteil wird den Besuchern viel geboten, sodass sich Ortsvorsteherin Jana Russ (Unabhängige Liste) mit Tipps für Besucher gar nicht so...