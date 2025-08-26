Langenhessen trifft sich zum gemeinsamen Singen unter der Linde

Werdau
Die Traditionsveranstaltung im Pfarrhof wird von Posaunenchören aus der Region begleitet
Der Langenhessener Pfarrhof mit der alten Linde bildet am 30. August die stimmungsvolle Kulisse für das 19. Volksliedersingen. Ab 16 Uhr treffen sich dazu Bläserinnen und Bläser aus den Posaunenchören der Region. Gemeinsam mit den Besuchern wollen sie altes Liedgut lebendig werden lassen. „Singen vertreibt schlechte Laune, baut Stress ab und...
