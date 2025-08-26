Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zum gemeinsamen Singen wird für den Samstag in den Pfarrhof Langenhessen eingeladen.
Zum gemeinsamen Singen wird für den Samstag in den Pfarrhof Langenhessen eingeladen. Bild: Wohland/Archiv
Werdau
Langenhessen trifft sich zum gemeinsamen Singen unter der Linde
Redakteur
Von Annegret Riedel
Die Traditionsveranstaltung im Pfarrhof wird von Posaunenchören aus der Region begleitet

Der Langenhessener Pfarrhof mit der alten Linde bildet am 30. August die stimmungsvolle Kulisse für das 19. Volksliedersingen. Ab 16 Uhr treffen sich dazu Bläserinnen und Bläser aus den Posaunenchören der Region. Gemeinsam mit den Besuchern wollen sie altes Liedgut lebendig werden lassen. „Singen vertreibt schlechte Laune, baut Stress ab und...
16:00 Uhr
1 min.
Langenhessenerin lädt wieder zur „Kunst im Hof“ ein
Gastgeberin Andrea Müller lädt Kunstinteressierte auf ihren Hof ein.
Mehrere Kunstschaffende aus der Region wollen ihre Werke bei Andrea Müller den Besuchern vorstellen.
Annegret Riedel
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
25.08.2025
1 min.
Kleine Forscher aus Langenhessen studieren das Leben der Bienen
Für ihr Bienenprojekt waren die Mädchen und Jungen aus Langenhessen oft in der Natur.
Zehn Wochen lang befassten sich Fünf- und Sechsjährige vom „Haus der kleinen Füße“ mit den nützlichen Insekten.
Annegret Riedel
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel