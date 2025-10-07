Langenhessener Kleintierzüchter laden zu Treffen ein

Der Rassegeflügel- und Rassekaninchenzuchtverein Langenhessen lädt wieder zum Züchterfrühschoppen ein. Besonderheit soll ein Schätzwettbewerb werden.

Langenhessen.

Zu einem eintrittsfreien Züchterfrühschoppen lädt am Samstag, 11. Oktober, der Rassegeflügel- und Rassekaninchenzuchtverein Langenhessen von 10 bis 14 Uhr in die Gewerbestraße 3 nach Werdau-Langenhessen ein. Im Verein gibt es laut dem Vereinsvorsitzenden Frieder Pansa altersbedingt immer weniger aktive Mitglieder, weshalb man statt großen Ausstellungen diese Aktion auf die Beine stelle. Etwa 50 Hühner, Tauben, Enten und Kaninchen verschiedener Rassen werden beim Treffen gezeigt. Auch Tierhalter sind angesprochen – sie könnten frisches Zuchtmaterial für ihre Bestände finden. Zudem können auch Tierverkäufe ein Thema sein. Besonderheit: ein Schätzwettbewerb, bei dem das Gewicht eines Hahnes zu schätzen ist. (rwa)