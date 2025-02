Langenreinsdorf: Fasching auch am Tag der Wahl

Unten das Wahllokal zur Bundestagswahl, oben Faschingsgaudi: Im ehemaligen Gasthof „Weißer Schwan“ werden Faschingsfreunde am 23. Februar vor Ort gleich zwei wichtige Dinge tun können.

In der ehemaligen Gaststätte „Weißer Schwan“ im Crimmitschauer Ortsteil Langenreinsdorf wird es am Sonntag, 23. Februar wohl Andrang wie selten zuvor geben. Im ehemaligen Vereinszimmer ist das Wahllokal für die Bundestagswahl für den Ort eingerichtet und im Saal wird ab 15.30 Uhr die Faschingsveranstaltung „Halli-Galli am Nachmittag“...