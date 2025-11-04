Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Langenreinsdorf: Kinderkleiderbasar findet im „Weißen Schwan“ statt

Diese Aufnahme entstand bei der ersten Kinderkleiderbörse, die im April stattfand.
Bild: Roland Wagner
Diese Aufnahme entstand bei der ersten Kinderkleiderbörse, die im April stattfand.
Diese Aufnahme entstand bei der ersten Kinderkleiderbörse, die im April stattfand. Bild: Roland Wagner
Werdau
Langenreinsdorf: Kinderkleiderbasar findet im „Weißen Schwan“ statt
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast 100 Anmeldungen gibt es für die Veranstaltung, die am 8. November stattfindet.

Zum 2. Langenreinsdorfer Kinderkleiderbasar wird für Samstag, 8. November, von 9 bis 13 Uhr auf dem Saal des Gasthofes „Weißer Schwan“ eingeladen. Organisiert wird dieser Basar von Mitgliedern des Elternrates der Kindertagesstätte „Buddelflink“, die von weiteren Eltern unterstützt werden. Bereits am Donnerstag wird der Saal des...
