Lauterbach: Spritztour durchs Dorf endet für 15-Jährigen mit mehreren Anzeigen

Der Jugendliche war am Dienstagfrüh mit einem Auto unterwegs und wurde geschnappt.

Lauterbach.

Ein 15-Jähriger hat am Dienstagmorgen im Neukirchener Ortsteil Lauterbach eine Spritztour mit dem Auto unternommen. Laut Polizei in Zwickau war er gegen 4.30 Uhr mit einem Hyundai im Dorf unterwegs. Als das Auto wegen eines technischen Defekts nicht mehr fahrbereit war, wollte es der Jugendliche in der Zufahrt zu einem Garagenhof abparken. Da er den Pkw aber nicht ausreichend sicherte, rollte er rückwärts und stieß dabei gegen ein Brückengeländer. Es entstand rund 1500 Euro Schaden. Der 15-Jährige türmte, wurde aber gestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 0,52 Promille. Der Jugendliche muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. (rdl)