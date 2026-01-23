Letzte Chance: Deutsche Bank in Crimmitschau nur noch bis 12. Februar geöffnet

Werdau
Weniger Beratung, längere Wege: Die Deutsche Bank verlässt den Standort, Kunden sollen nach Zwickau. Drei Geldhäuser bleiben der Pleißestadt immerhin erhalten.
Nur ein Hinweis am Eingang erinnert noch an das baldige Ende: Wer Geldgeschäfte erledigen möchte, soll sich künftig an die Niederlassung in Zwickau wenden. Die Deutsche Bank hat bestätigt, dass die Crimmitschauer Filiale am 12. Februar letztmalig geöffnet sein wird – danach schließen nicht nur die Türen, sondern auch alle Geldautomaten...
