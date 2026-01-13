MENÜ
Unter dem Motto „Neujahrsdampf“ laden die Modellbahner noch einmal ein.
Bild: Roland Wagner
Unter dem Motto „Neujahrsdampf“ laden die Modellbahner noch einmal ein.
Bild: Roland Wagner
Werdau
Letzte Chance: Modellbahnausstellung am Wochenende in Neukirchen
Von Roland Wagner
Im Gewerbecenter „Gebrüder Fürst“ fahren wieder Miniaturzüge durch Winterlandschaften – mit Actionstrecke für Kinder und viel Modellbau-Detail.

Wer die Modellbahnausstellung in Neukirchen im Dezember verpasst hat, bekommt am 17. und 18. Januar eine letzte Chance. Dann rollen die Züge im Gewerbecenter „Gebrüder Fürst“ noch einmal durch die Landschaften – jeweils von 10 bis 17 Uhr. Nach dem Trubel der Adventszeit sei Gelegenheit für einen entspannten Besuch, sagt...
