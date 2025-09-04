Leubnitz und Steinpleis: Ausbau des Glasfasernetzes rückt näher

Werdau
Die Inbetriebnahme des Glasfasernetzes in Werdau ist für Ende 2027 vorgesehen. Anwohner können sich am 23. September genauer informieren.
Noch dieses Jahr soll mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in den Ortsteilen Leubnitz und Steinpleis begonnen werden. Darüber informierte Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) den Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung. „Genaue Terminpläne liegen uns allerdings noch nicht vor. Die Arbeiten beginnen von Fraureuth aus im...
