Lichtwürfel an der B 175 Werdau: Spezialfirma soll jetzt ran

Werdau
Unbekannte haben die Installation am Ortseingang mit Graffiti beschmiert. Die Reparatur nennt der Erbauer unfachmännisch.
Eine Spezialfirma aus Reinsdorf wird sich des Lichtwürfels auf der B 175 am Ortseingang Werdau annehmen. Mitte August hatten Unbekannte dessen Acryl-Platten mit Graffiti beschmiert. Michael Matthes, der den Lichtwürfel geschaffen hat, erstattete Anzeige bei der Polizei. Wenige Zeit später wurden die schwarzen Schriftzüge auf dem Acryl vom...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.