Lkw-Panne bei Crimmitschau sorgt für Behinderungen auf der A 4

Bei einem Laster reißt die Kraftstoffleitung – den ausgelaufenen Diesel zu entfernen, dauert Stunden.

Eine Panne an einem Lastwagen hat am Donnerstagabend stundenlang für Behinderungen auf der A 4 in Höhe Crimmitschau gesorgt. Laut Polizei war der Volvo-Lkw gegen 17.15 Uhr in Richtung Erfurt unterwegs, als zwischen Meerane und der Landesgrenze zu Thüringen plötzlich die Kraftstoffleitung riss. Der 47-jährige Fahrer stoppte den Lastzug auf dem...