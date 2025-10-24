Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der A 4 bei Crimmitschau war am Donnerstagabend Geduld gefragt.
Auf der A 4 bei Crimmitschau war am Donnerstagabend Geduld gefragt. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte/stock.adobe.com
Auf der A 4 bei Crimmitschau war am Donnerstagabend Geduld gefragt.
Auf der A 4 bei Crimmitschau war am Donnerstagabend Geduld gefragt. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte/stock.adobe.com
Werdau
Lkw-Panne bei Crimmitschau sorgt für Behinderungen auf der A 4
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Laster reißt die Kraftstoffleitung – den ausgelaufenen Diesel zu entfernen, dauert Stunden.

Eine Panne an einem Lastwagen hat am Donnerstagabend stundenlang für Behinderungen auf der A 4 in Höhe Crimmitschau gesorgt. Laut Polizei war der Volvo-Lkw gegen 17.15 Uhr in Richtung Erfurt unterwegs, als zwischen Meerane und der Landesgrenze zu Thüringen plötzlich die Kraftstoffleitung riss. Der 47-jährige Fahrer stoppte den Lastzug auf dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
21.10.2025
1 min.
Rastplatz Waldkirchen: Diebe zapfen 590 Liter Diesel aus Lkw
Die Polizei fahndet nach Diesel-Dieben, die an der A 72 Beute gemacht haben.
Böses Erwachen für einen Lastwagen-Fahrer an der A 72: Während er im Führerhaus schlief, schlugen die Diebe zu.
Heiko Hößler
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
23.10.2025
1 min.
Crimmitschau: Unfall auf der Glauchauer Landstraße sorgt für zweistündige Vollsperrung
Wegen des Unfalls musste die Glauchauer Landstraße längere Zeit gesperrt werden.
Drei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Was zu ihren Verletzungen und zum Sachschaden bekannt ist.
Jochen Walther, Holger Frenzel
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
Mehr Artikel